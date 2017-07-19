Nokia 105 и 130: обновление кнопочных моделей

В скором времени Nokia представит первый за долгое время топовый смартфон – Nokia 8. Однако компания не забывает и о простых кнопочных телефонах. Свежие новинки – Nokia 105 и Nokia 130.

Оба устройства работают на платформе Nokia S30+ и доступны в версиях с одной и двумя SIM-картами. Кроме того, в телефонах предустановлена игра Змейка (Snake Xenzia).

Nokia 105 (2017) внешне напоминает обновлённую легенду Nokia 3310 Кроме того, модель очень похожа на предшественника (Nokia 105 (2015)), однако получила более крупный, 1,8-дюймовый, экран с разрешением 120 x 160 пикселей. Объём как оперативной, так и внутренней памяти составляет 4 Мб. Батарея ёмкостью 800 мАч рассчитана на 15 часов работы в режиме разговора, а в режиме ожидания – на целый месяц. На телефоне можно слушать радио в FM-диапазоне, а что касается связи, то аппарат поддерживает только сети 2G.

Стоимость односимочной модели составит $14.5, а двухсимочная обойдётся в $15.

Nokia 130 (2017) также располагает 1,8-дюймовым дисплеем (разрешение 120 x 160 пикселей), а внутреннюю память объёмом 8 Мб можно расширить картами microSD ёмкостью до 32 Гб. Объём оперативной памяти равен 4 Мб. Телефон оснащён модулем Bluetooth, а VGA камера умеет записывать видео. Батарея здесь более ёмкая – 1020 мАч (11,5 часов в режиме воспроизведения видео и 44,5 часов в режиме прослушивания FM радио. На верхней грани есть фонарик, что навевает воспоминания о классических телефонах от Nokia.

Nokia 130 появится в продаже по цене $21,5.

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