Официальный анонс Nokia 8: мощный и звучный

Компания HMD наконец представила первый за долгое время топовый смартфон под брендом Nokia.

Nokia 8 заключён в корпус из алюминия 6000 серии и защищён от влаги и пыли по стандарту IP54. Размеры аппарата составляют 151,5 x 73,7 x 7,9 мм при массе 160 граммов.

В плане начинки мощная новинка получила:

5,3-дюймовый IPS QHD экран (1440 x 2560 пикселей, 554 ppi, максимальная яркость 700 нит), защищённый изогнутым 2.5D стеклом Gorilla Glass 5

восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835

4/64 Гб (синий, стальной, медный цвета) или 6/128 Гб (синий цвет) оперативной и встроенной памяти соответственно + слот для microSD (гибридный)

основную камеру с двумя 13 Мп модулями (монохромный + цветной, размер пикселя – 1,12 мкм, апертура f/2.0, лазерный + фазовый автофокус, оптика Carl Zeiss, система оптической стабилизации изображения у цветного модуля, двухцветная вспышка). Можно записывать 4K видео

13 Мп камеру для селфи, тоже под брендом Zeiss (размер пикселя – 1,12 мкм, апертура f/2.0, фазовый автофокус). Смартфон умеет вести прямую трансляцию на YouTube и Facebook с обеих камер одновременно (функция Dual-Sight)

функцию записи качественного объёмного звука (охват 360 градусов), к которому приложило руку OZO – подразделение Nokia, занимающееся камерами, а также редкую функцию бинауральной записи. Вопрос о том, как же компания реализовала последнее без использования искусственной головы остаётся открытым

модули LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, разъём USB Type-C (USB 3.1)

батарею ёмкостью 3090 мАч + быстрая зарядка Quick Charge 3.0

Помимо прочего, компания HMD сделала Google Photos основным приложением для просмотра фотографий. Это значит, что владельцы Nokia 8 получат неограниченное пространство для хранения фото и видео в “облаке”.

Мировой старт продаж Nokia 8 состоится в сентябре, а стоимость гаджета составит €600. Изначально смартфон будет работать под управлением Android 7.1.1 Nougat, а сроки обновлпения до Android O пока не озвучены.

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