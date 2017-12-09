Sony: безрамочные смартфоны на фото

Компания Sony работает над несколькими безрамочными смартфонами, «живые» фото которых уже попали в сеть.

Изображения опубликованы на ресурсе GizChina. Примечательно, что гаджеты не только отличаются от существующих моделей от Sony, но и не похожи друг на друга.

Один из смартфонов имеет более острые углы, второй – скруглённые. Как видно, гаджеты оснащены стереодинамиками, расположенными на передней панели.

Модель с острыми углами интересно оформлена сзади – большая часть панели глянцевая, а её верх и низ – матовые, в форме полукруга. Возможно, в пределах глянцевой части располагается сканер отпечатков пальцев. Объективы двойной камеры расположены достаточно далеко друг от друга. Второй модуль, скорее всего, служит для замера глубины, поскольку такое расстояние между камерами даст самый большой параллакс по сравнению с другими вариантами размещения.

Второй смартфон выглядит более знакомо. Похожее дизайнерское решение мы видели, например, у гаджетов от Huawei. Задняя панель выполнена из металла, а сканер отпечатков расположен по центру, ниже объективов двойной камеры. Последние разместились в левом верхнем углу.

Сообщается, что оба аппарата получат 5,7-дюймовые широкоформатные дисплеи с разрешением 4K и будут в числе первых смартфонов с Qualcomm Snapdragon 845 на борту. Объём оперативной памяти составит 6 Гб, а в качестве операционки выступит Android 8.0 Oreo.

На публике новые смартфоны Sony могут появиться в рамках выставки CES или MWC.

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