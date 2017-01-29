Sony: пять смартфонов на MWC 2017

В этом году Sony приготовила для выставки MWC сразу пять моделей смартфонов, сведения о которых уже попали в сеть.

Открывает список топовая модель с кодовым именем Sony Yoshino, которой достанутся 5,5-дюймовый с 4K экраном, процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 или даже 6 Гб оперативной памяти. Камера устройства будет оснащена матрицей Sony IMX400.

Далее значится аппарат Sony BlancBright. Разрешение дисплея в этом случае снизится до QHD, а диагональ останется прежней – 5,5 дюймов. В качестве процессора выступит Snapdragon 835 или более скромный Snapdragon 653. Объём оперативной памяти составит 4 Гб, а камера сможет похвастаться вышеупомянутым фирменным сенсором.

Sony Keyaki (zelkova), в свою очередь, получит 5,2-дюймовый Full HD дисплей, процессор MediaTek Helio P20, 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. За снимки будет отвечать дуэт из 23 Мп основной и 16 Мп фронтальной камеры.

Замыкают цепочку новинок две бюджетные модели. Первая – Sony Hinoki (cypress) – будет оснащена 5-дюймовым экраном с HD разрешением, а также процессором MediaTek Helio P20, 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Фоточасть будет представлена 16 Мп основной камерой и 8 Мп модулем для селфи. О второй модели под названием Sony Mineo не известно ничего. кроме стоимости, которая будет равна $350.

Кроме того, на видео засветился преемник Sony Xperia XA, который наверняка скрывается под одним из кодовых имён, указанных выше. Отмечается, что Sony Xperia XA (2017) (на фото) с номером модели G3121 получит 23 Мп основную камеру.

Презентация Sony в рамках MWC 2017 намечена на 27 февраля.

Источник: 1, 2