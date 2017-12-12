Synaptics: смартфон с оптическим сканером отпечатков покажут на CES 2018

Synaptics анонсировала оптический сканер отпечатков пальцев ещё в конце прошлого года, а сегодня компания показала обновлённую версию.

Cканер под названием Clear ID FS9500 работает только с OLED экранами. Он использует дисплей для подсветки отпечатка пальца и затем анализирует лучи света. В Synaptics отметили, что сенсор может работать, находясь под несколькими слоями компонентов общей толщиной до 1,5 мм, включая защитную плёнку, стекло и собственно OLED экран.

Новый сканер отпечатков будет таким же надёжным, как и модель FS9100, установленная во многих современных флагманах, включая дуэт Samsung Galaxy S8. Кроме того, «подэкранный» сканер будет более устойчивым к влаге и грязи, благодаря расположению между материнской платой и OLED дисплеем.

Помимо прочего, представители Synaptics сообщили, что некий «производитель первого эшелона» собирается представить первый смартфон с таким сканером на CES 2018. Поскольку Samsung Galaxy S9 на выставке скорее всего не появится, остаётся лишь гадать, кто же представит свой гаджет. Тем временем смартфон с подобным сканером планирует выпустить компания Vivo.

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