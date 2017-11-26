Wileyfox Pro: Windows 10 Mobile жива?

Ещё в октябре представители Microsoft объявили о том, что компания больше не планирует развивать платформу Windows 10 Mobile. Тем не менее, на Amazon открыт предзаказ на смартфон Wileyfox Pro.

Аппарат работает под управлением той самой мобильной Windows 10. Он ориентирован на бизнес-пользователей и не может похвастаться чем-то особенным. На борту: 5-дюймовый HD экран, четырёхъядерный процессор, 2 Гб оперативно и 16 Гб встроенной памяти, 8 Мп основная и 2 Мп фронтальная камера. Всё это за £190. Как бы то ни было, программная поддержка устройству гарантирована до середины 2020 года.

К первым пользователям Wileyfox Pro отправится 4 декабря.

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