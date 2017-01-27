Xiaomi Mi 6: три версии в подробностях

Не так давно стало известно, что флагман Xiaomi Mi 6 будет представлен в трёх версиях, две из которых получат плоский экран и процессор MediaTek Helio X30 и Qualcomm Snapdragon 835 соответственно. Топовой модели достанется двоякоизогнутый дисплей Snapdragon 835. Новая утечка раскрывает дальнейшие подробности относительно данных гаджетов.

Так, топовый вариант Xiaomi Mi 6 получит 6 Гб оперативной памяти, а его корпус будет керамическим – по примеру Xiaomi Mi MIX. «Плоские» модели оснастят 4 Гб оперативки. Объём встроенной памяти при этом будет равен 128 и 256 Гб, однако вряд ли эти цифры относятся к базовой версии смартфона. Во всех трёх случаях для основной камеры будет использоваться 12 Мп матрица Sony IMX362, а ёмкость батареи составит 3000 мАч.

Что касается цен, то самый доступный вариант будет стоить в Китае примерно $290, промежуточная версия – примерно $363, а топовая – $435.

Дата анонса Xiaomi Mi 6 пока не названа. Процессор Snapdragon 835 может поначалу стать эксклюзивом для Samsung Galaxy S8, а на выставку MWC 2017 Xiaomi не собирается. Выходит, что наиболее вероятным для презентации временем выглядит март-апрель.

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