Meizu U10. Стекла с наценкой.

Похоже, что пользователи наконец-то устали менять смартфоны каждые полгода, потому что новые аппараты ничем не отличаются от предыдущих. Парочка сомнительных плюшек и чуть возросшая скорость процессора уже не «цепляют», батарейки все также разряжаются за день, а отличия между версиями операционной системы на глаз почти не заметны.

Масла в огонь подливают еще и очень активные китайские производители, которые за последние год-два научились делать гаджеты с бодрой начинкой и премиум-внешностью, продавая их за совсем не премиум-цену.

Я имею ввиду Xiaomi, Huawei, Asus или вот Meizu, которые серьезно вставляют палки в колеса Samsung, LG или Sony. В головах потребителей происходит некое подобие замыкания, когда они видят китайский флагман, идентичный корейскому или японскому, но минимум в два раза дешевле…

Но ладно флагман, а если мы говорим о бюджетном классе, то там вообще плакать хочется, поскольку внешне топовое и бюджетное решение иногда совсем не отличаются, и чтобы понять разницу, нужно как следует присмотреться…

Наш сегодняшний герой как раз из последних. При взгляде на Meizu U10 абсолютно не ясно, сколько он может стоить.

Два стекла с эффектом скругления по периметру, точность подгонки всех элементов, матовый металлический каркас со шлифованными зеркальными фасками и аккуратные металлические клавиши на боку выглядят круто и просто кричат о том, что это если не премиум, то гаджет продвинутого среднего класса.

Устойчивая ассоциация и приятные тактильные ощущения отправляют нас прямиком к iPhone 4 или Sony Z5 compact с их квадратно- брутальными конструкциями, из корпуса которых практически не выпирает глазок основной камеры.

Прикол же в том, что это не флагман и даже не аппарат среднего уровня, а линейка U – одна из младших в модельном ряду этой компании, представленная Meizu в середине 2016-ого и состоящая из 2-х моделей U10 и U20.

Для нашего знакомства я выбрал самую доступную версию U10, которая официально продается в РФ по цене около 13000 рублей. На первый взгляд, это уже довольно бюджетно, особенно после первого впечатления от внешнего вида, но открою вам страшную тайну – на родине, в китайских интернет-магазинах, за младшую версию просят всего 100$, и каким-то непостижимым образом российская розница просто удваивает эту цену.

В качестве оправдания могу согласиться лишь с понятной и прозрачной гарантией на территории нашей страны, ведь китайцы продают аппараты даже с глобальными мультиязычными прошивками, точно такими же, как у нас. Хотя если это не уточнить у продавца, можно получить аппарат на китайской версии YunOS. Тоже ничего страшного – все довольно легко перепрошивается.

Но не будем о грустном, потому как у каждого свои резоны. Если не хочется лотереи с Почтой России, прошивками, месяца ожидания и призрачной гарантии на аппарат – добро пожаловать в русский ритейл.

В конце концов, и 13 тысяч за такого красавца не так уж и дорого, а за стеклянный корпус можно и раскошелиться. Ну а что же скрывается у него под эффектным кузовом?

Начнем с экрана. Его диагональ 5 дюймов, а разрешение HD 1280х720 точек. На сегодняшний день это стартовая точка, некий минимум, ниже которого уже не опускаются ни по размеру, ни по количеству точек. Плотность 296PPI на бумаге практически совпадает с retina экраном iPhone 6. Напомню, что у того – 326PPI, но вот впечатление экран Apple производит намного более сильное.

Возможно, дело то ли в верхнем стекле, то ли в покрытии этого стекла, но у U10 при отклонении в разные стороны меняется цветовая температура белого цвета, и он становится то теплее, то холоднее, и даже как-то переливается различными едва уловимы оттенками. Настройки экрана, где это можно регулировать, не очень спасают.

Формально, U10 оснащен датчиком освещениям подстройки яркости, здесь есть даже ночной режим с фильтром синего цвета, который бережет ваши глаза перед сном. И он действительно меняет настройки отображения.

Мне кажется, Meizu воткнули сюда слишком хороший и правильной софт, но слишком дешевый экран, который ровно отрабатывает свою цену – смартфона за 100 долларов и никак не больше…

Вам может показаться, что я излишне придирчив к устройству такого класса, однако у старшего брата – U20, который дороже всего на пару тысяч рублей, уже правильное разрешение FHD, диагональ 5.5 дюймов и матрица более высокого класса.

Вторым пунктом экономии в модели U10 я ожидал увидеть центральный процессор. Поскольку весь 2016 год Meizu провела под флагами Mediatek, логично было ожидать такое решение и на U10.

На эту роль выбрали MT6750, он стоит от совсем уже простецкого MT6735 на одну ступеньку повыше. Главным отличием этого чипсета стало то, что к 4-м ядрам Cortex-A53 из 35-й модели добавили еще 4, работающие на разных частотах. Таким образом, получилось 2 кластера, способных, когда не надо – экономить энергию, а когда надо – поднатужиться силой всех 8 ядер.

К сожалению, графика MALI T860mp2 досталась этому чипу без изменений, также как и не самый свежий технологический процесс производства 28нм.

Впрочем, инженеры Meizu поколдовали на славу и выжали из железа буквально все соки, поскольку в тесте Antutu наш U10 набрал более 40000 попугаев.

Это касается и оболочки Flyme 5.2.3, натянутой поверх 6-го Android, ведь здесь в нашем распоряжении всего 2 гб оперативки, а система работает плавно и предсказуемо.

Только учтите, что все аппараты, которые продаются и в Китае, и в России по умолчанию не содержат Google-сервисов и программ, включая Play Market.

Для его установки необходимо зайти в приложение Hot Apps, и уже оттуда установить то, что нужно. Слава Богу, делается это довольно быстро, и никакой дополнительной регистрации от пользователя не требуется.

На счет общей производительности системы, в целом можно сказать так – для повседневных задач вроде обновления статуса в социальных сетях, web-серфинга или проверки электронной почты U10 хватит вполне. С игрушками же гораздо напряженнее, и во многих случаях вам будут доступны лишь средние или минимальные настройки графики, с одной стороны, а аккумулятор емкостью всего 2760 mAh, с другой стороны, позаботится о том, чтобы Вы не долго мучались…

По какой-то непостижимой логике аппараты выпускаются в двух модификациях с разным объемом постоянной и оперативной памяти. Существует версии 2/16 и 3/32, где первая цифра как раз обозначает оперативку, а вторая – объем постоянной памяти.

Видимо, разработчики решили, что тот, кто не планирует хранить много фильмов, игр и фоток в памяти смартфона, должен быть «автоматом» наказан и на лишний гигабайт оперативки. С учетом копеечной стоимости этого гигабайта в промышленных масштабах выпуска U10 или U20, логики в этом нет никакой.

Слава Богу, что, как я уже отмечал, и с двумя гигабайтами новый Flyme не тупит, но вот открывать несколько объемных программ или устанавливать сторонний ланчер такому аппарату будет уже достаточно затруднительно.

Из 16 гигабайт постоянной памяти пользователю доступны около девяти с половиной, так что гибридный слот, где вместо второй сим-карты можно установить карточку памяти, в нашем случае оказался точно не лишним.

Из приятных моментов следует отметить сканер отпечатков пальцев mTouch 2.1, расположенный под экраном. Он быстрый, точный и использование его вместо пароля абсолютно не напрягает.

Камеры аппарату достались тоже довольно типичные для этого сегмента устройств. Над селфи трудится 5-ти мегапиксельный сенсор, а за основную картинку отвечает 13-мегапиксельный модуль с автофокусом и апертурой F2.2

Ни о какой стабилизации картинки или крутых эффектах съемки речи тут не идет. Объектив достаточно темный, и ночью автоматика задирает чувствительность, из-за чего прорывается сильный цветовой шум, и снижается резкость мелких деталей.

Проблема еще и в том, что из-за длинной выдержки увеличивается вероятность чуть сдвинуть камеру и получить смазанный кадр.

Макро днем получается более-менее, но при съемке лучше не дышать и не двигаться по той же причине:

Этот снимок в движении получился только с 5-6 попытки:

Впрочем, в настройках есть и ручной режим съемки с отдельной регулировкой многих параметров и включение HDR.

Другое дело, что это почти ничего не меняет, и здесь, как и с регулировками дисплея, закрадывается ощущение, что аппарату просто досталась продвинутая программная оболочка, натянутая поверх весьма посредственного железа.

Днем же с картинкой все более-менее ровно, но довольно темно и мрачно, даже когда света достаточно, и камера все равно умудряется “шуметь” в темных частях кадра:

Я мог бы сказать, что это нормально, и примерно так же снимают все смартфоны стоимостью до 15 тысяч рублей. Но это не правда!

Недавно побывавший у нас на тесте Honor 6X с двойной камерой стоит практически столько же, но там матрица лучше, начинка бодрее, а камера снимает значительно интереснее. Так что выводы для U10 у меня не очень-то утешительные: возможно, в погоне за гламурной составляющей корпуса и эффектным дизайном в Meizu забыли, насколько конкурентно жесток этот сегмент аппаратов. Если за 100 долларов U10 смотрится органично и даже здорово, то вот за 200 – шансов у него не так уж и много…

И это при том, что я сегодня еще ни разу не сравнил его с главной костью в горле всех бюджетников в мире – «великой и ужасной» Xiaomi, а у них на таких же дешевых Redmi 3S аккумулятор имеет емкость в полтора раза больше.

Но представим, что вам нравится именно Meizu. Тогда рекомендую посмотреть в сторону M3S mini с точно такими же основными характеристиками, только с металлическим задником, более емким аккумулятором и меньшей стоимостью. U10 – весьма симпатичный и ладно скроенный, но за то, что он не железный, придется странным образом раскошелиться. Видимо, стекла в этом сезоне продаются с наценкой…

Видео версия. Обзор Meizu U10: