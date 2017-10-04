Google Pixel 2 и Pixel 2 XL: официальный анонс

Компания Google усовершенствовала фирменные смартфоны Pixel. Встречайте второе поколение.

Google Pixel 2 XL

Старшая модель напоминает LG V30 и оснащена 6-дюймовым P-OLED экраном с разрешением 1440 х 2880 пикселей (538ppi) и соотношением сторон 18:9. Впрочем. рамки здесь не такие тонкие, поскольку на передней панели расположились стереодинамики. Для удобства чтения при ярком солнечном свете здесь есть круговой поляризатор, а чтобы увидеть важную информацию без разблокировки смартфона, предусмотрена функция Always On Display (поддерживается в Android Oreo на системном уровне).

Дисплей защищён изогнутым стеклом Gorilla Glass 5 (3D Arc Glass). Задняя панель тоже прикрыта стеклом, а каркас выполнен из алюминия. Гаджет защищён от воды по стандарту IP67.

Среди прочей начинки:

восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835

4 Гб оперативной и 64/128 Гб встроенной памяти

основная камера на 12,3 Мп (апертура f/1.8, системы оптической и электронной стабилизации изображения, фазовый и лазерный автофокус, процессор обработки изображений нового поколения, двухцветная вспышка)

8 Мп камера для селфи (апертура f/2.4)

модули LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, разъём USB Type-C

сканер отпечатков пальцев

поддержка двух SIM-карт (одна из них – встроенная eSIM, которая будет работать с фирменным Google Fi и другими операторами, вторая – стандартная нано SIM с поддержкой сетей GSM и CDMA)

батарея на 3520 мАч

В качестве операционной системы выступает, конечно же, Android 8.0 Oreo. Google Pixel 2 XL представлен в чёрном и чёрно-белом вариантах, а его продажи стартуют в середине ноября по цене $850 или $950 в зависимости от версии.

Google Pixel 2

Данная модель ненамного компактнее по сравнению со старшим братом. Её также достались стереодинамики на передней панели, но места сверху и снизу оставлено явно больше, чем диктует современная мода. Размер дисплея остался тем же, что у предшественника – это 5-дюймовый AMOLED экран с Full HD разрешением. Ёмкость батареи составляет 2700 мАч. Прочие основные характеристики совпадают.

Старт продаж Google Pixel 2 также намечен на середину следующего месяца. а его стоимость составит $650 и $750 за варианты с разным объёмом памяти. Цвета корпуса – чёрный, белый и голубой.

Оба смартфона Pixel второго поколения позаимствовали у HTC U11. Рамка гаджетов распознаёт сжатие, что активирует определённые функции – например, запуск Google Assistant. Помимо этого, владельцы новых Pixel получат бесплатное пространство в сервисе Google Photos.

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