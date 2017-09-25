HTC U11 Plus: первый трендовый

Компания HTC готовит для нас не только Android One смартфон HTC U11 Life, но и безрамочный HTC U11 Plus. А всего тайваньская компания планирует выпустить три модели до конца года.

Согласно информации от французского источника, именно этот аппарат с кодовым именем Ocean Master станет первым смартфоном HTC c модным широкоформатным дисплеем (соотношение сторон 18:9). В сеть уже просочился рендер гаджета.

Начинка будет топовой: 5,99-дюймовый экран производства JDI с разрешением 1440 x 2880 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4/6 Гб оперативной и 64/128 Гб встроенной памяти (UFS 2.1), 12 Мп основная камера (как у HTC U11), 8 Мп камера для селфи, сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C, а также батарея с поддержкой быстрой зарядки Qualcomm QuickCharge 3.0 (до 18 Вт). Кроме того, HTC U11 Plus будет защищён от воды и пыли по стандарту IP68 и унаследует от модели U11 функцию Edge Sense. В качестве ОС выступит свежая Android 8.0 Oreo.

Анонс HTC U11 Plus состоится 11 ноября в Китае. С помощью этого смартфона компания надеется отвоевать обратно хоть какую-то долю местного рынка.

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